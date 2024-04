Prevenzione a vantaggio degli over 65 nella campagna "Stop alle truffe"

Riparte la campagna di prevenzione e contrasto contro le truffe agli over 65, promossa dall’Assessorato alle Politiche sociali e alla Sicurezza Urbana del Comune di Pescara, finanziata dal Ministero dell’Interno e realizzata dall’Associazione “Domenico Allegrino” Odv. Il progetto, denominato “Stop alle truffe”, prevede varie azioni ideate per informare e supportare gli anziani, i familiari che li assistono, gli amministratori di condominio e l’intera cittadinanza.

Attraverso la campagna di prevenzione, giunta alla terza edizione, l’amministrazione comunale, con i fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno, intende contrastare un fenomeno rilevante, che colpisce sempre più di frequente anziani fragili e soli. Le attività in programma sono state presentate stamane in Sala Giunta. Sul sito del Comune di Pescara, è consultabile una sezione in cui è stata pubblicata una guida con numerosi consigli per tenere lontani i truffatori e informazioni sui servizi presenti sul territorio (https://www.comune.pescara.it/node/8657).

È già attivo il Numero Verde gratuito 800 002082, operativo dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Il servizio mira ad attenuare il senso di solitudine e fragilità dei tanti anziani che hanno subito una truffa o un tentativo di raggiro e a dare suggerimenti in caso di necessità. Nei quattro Centri di aggregazione per la longevità attiva sono già presenti gli sportelli di ascolto “Sos truffa”, dove operatori esperti nel contatto telefonico recepiscono eventuali emergenze, ascoltano dubbi, paure e richieste degli anziani e dei cittadini, forniscono informazioni e suggerimenti sulle azioni da intraprendere.

Gli sportelli sono aperti:

• tutti i martedì, dalle 15.30 alle 18.30, nel centro di aggregazione per la longevità attiva di via Di Sotto 8/12

• tutti i mercoledì, dalle 9 alle 12, nel centro di aggregazione per la longevità attiva di via Nazionale Adriatica Nord 486

• tutti i mercoledì, dalle 15.30 alle 18.30, nel centro di aggregazione per la longevità attiva di via Stradonetto 73

• tutti i giovedì, dalle 15.30 alle 18.30, nel centro di aggregazione per la longevità attiva di via Cesano 5