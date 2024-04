Salti di tensione e interruzioni di corrente a Spoltore, la sindaca Trulli sollecita E-distribuzione

Il sindaco di Spoltore Chiara Trulli sollecita E-distribuzione per risolvere le criticità legate ai salti di tensione e alle interruzioni di corrente sul territorio comunale, e in particolare a Villa Raspa. Un primo intervento è stato effettuato nel pomeriggio di mercoledì: E-distribuzione ha assicurato che nei prossimi giorni si occuperà di monitorare lo stato della linea e, se necessario, di “programmare ulteriori interventi di manutenzione preventiva”. Il primo cittadino ha ottenuto questo impegno dopo un confronto avviato con la società in seguito alle segnalazioni dei cittadini. Lunedì 29, invece, è in programma una messa in sicurezza per consentire a un cliente terzo delle opere di manutenzione che potrebbero essere causa di ulteriori interruzioni.

“Nella settimana trascorsa sono state messe in atto attività di ispezione linea e cabine secondarie afferenti alla linea di media tensione”, conferma Marco Angelucci, responsabile E-distribuzione. Si tratta degli impianti legati alle utenze della frazione di Villa Raspa “che lamentavano problemi di interruzione di corrente”. Nel pomeriggio di mercoledì è stato eseguito un primo intervento e da allora “non sono stati osservati ulteriori eventi transitori sulla linea”. E’ tuttavia prevista per lunedì 29 aprile una messa in sicurezza per consentire delle opere di manutenzione, che potrebbero essere nuovamente causa di interruzioni.

Tolta questa circostanza, E-distribuzione considera il problema risolto: “Nei giorni seguenti”, scrive Angelucci al sindaco, “sarà nostra cura monitorare lo stato della linea e, se necessario, programmare ulteriori interventi di manutenzione preventiva”. I residenti che in passato hanno segnalato il disservizio sono stati invitati a dotarsi di gruppi di continuità (UPS) da E-distribuzione, e questo, anche se è previsto dalla normativa, ha creato dei malumori. Da qui la richiesta di un intervento per una soluzione alternativa: la frazione di Villa Raspa è densamente popolata e ricca di attività commerciali, quindi il disagio porta a continue segnalazioni per problemi con le apparecchiature elettroniche, allarmi, danni a macchinari e attrezzature professionali.