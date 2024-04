Da oggi anche i senza fissa dimora avranno diritto ad avere un medico curante

“Da oggi in regione anche i senza fissa dimora avranno diritto ad avere un medico curante. Parliamo di cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall’Italia. Un impegno del Pd Abruzzo che si concretizza con le modalità allegate alla DGR n. 221 del 23 aprile 2024”.

Lo afferma il vice presidente del consiglio regionale, Antonio Blasioli, esprimendo soddisfazione e segnalando che si possono cercare maggiori informazioni al riguardo cliccando su questo link: https://www.regione.abruzzo.it/content/deliberazioni-della-giunta-regionale.