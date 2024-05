Lavori per manutenzione stradale in via del Circuito, tra Ponte delle Libertà e rotatoria di piazza Pierangeli. L'ordinanza n. 434 del 24/04/2024 ha istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nel tratto stradale succitato.

Il provvedimento del Comune avrà validità fino alla fine dei lavori. Si invita ad osservare la segnaletica apposta. Qui di seguito il link all'ordinanza: https://shorturl.at/gszH1.