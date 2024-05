Alunni di Città Sant'Angelo “scendono in campo” per l'adozione dei cani Pulsar e Cucciola

Iniziativa lodevole portata avanti dagli allievi di una scuola di Città Sant'Angelo, la secondaria di primo grado "Nicola Giansante". Dallo scorso mese di settembre i ragazzi della classe 2^A sono stati protagonisti del progetto "Un canile nel cuore", il cui fine era l'adozione di due cani, Cucciola e Pulsar, attualmente ospitati nel canile di Civitella Casanova "La Rupe".

“Durante questa iniziativa, nata dalla passione di noi alunni per gli animali, abbiamo studiato la legislazione e, come prodotto finale, abbiamo creato uno slogan, disegnato alcune locandine e realizzato prodotti multimediali, affinché la notizia potesse circolare il più possibile”, spiegano i giovani studenti a PescaraNews.net. “Tuttavia, ad oggi, non siamo ancora riusciti nel nostro intento”.

Per tale ragione, gli allievi della Giansante ci hanno chiesto di pubblicare il loro appello sul nostro giornale “nella speranza di suscitare l'interesse di famiglie desiderose di condividere la propria vita con un cane. La nostra professoressa, Antonietta Pierfelice, promotrice di questa iniziativa, può essere contattata per avere ulteriori informazioni”. L'e-mail alla quale si può scrivere è la seguente: antoniettapierfelice@omnicomprensivocsangelo.edu.it.