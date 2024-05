Presentazione del libro Bellessere Femminile

Il 18 maggio, presso la sala Convegni A. Moro a Vasto, la rinomata specialista in Ginecologia e Ostetricia, dottoressa Lorenza De Paoli, terrà la presentazione del suo ultimo libro "Bellessere femminile" organizzato dall'associazione Spazio Donna Abruzzo. L'evento si terrà dalle 16:00 alle 19:30 e offrirà un'approfondita riflessione sul mondo femminile, focalizzandosi sull'identità di genere, la prevenzione e la valorizzazione della bellezza intrinseca della femminilità.



Dopo il successo ottenuto a Pescara il 2 aprile nella sede CNA Abruzzo, l'iniziativa si ripeterà a Vasto con la partecipazione delle associazioni locali. Inserito nel calendario del programma organizzato dalla CNA Abruzzo "Maggio Formativo" l'evento godrà del patrocinio del Comune, dell'associazione Lory a Colori e dell'UNITRE di Cupello, oltre alle aziende locali Colline di Evagrio e Cantine San Nicola" che allieteranno gli ospititi con un brindisi finale.



Un'opportunità gratificante per esplorare il tema del benessere femminile in un contesto di cura di sé e approccio olistico alla salu