La vigilessa pescarese Monica Campoli alla Ruota della Fortuna su Canale 5

La vigilessa pescarese Monica Campoli, vice brigadiere della polizia locale, è stata protagonista alla Ruota della Fortuna su Canale 5 con Gerry Scotti. Un'ottima prestazione, quella della nostra concittadina, che sembrava potesse concludersi al meglio, essendo stata in testa alla classifica per tutta la puntata, se non fosse per la casella "bancarotta" su cui è finita appena prima dell'ultimo round, che ha azzerato il suo montepremi dopo un "raddoppio" pescato poco prima.

Ad ogni modo, una buona partita per Monica: diverse le soluzioni, anche difficili, date dalla concorrente di Pescara, che aveva accumulato un bottino di oltre 4mila euro fino a quando, come detto, non è finita in "bancarotta", commentata da Gerry Scotti con la frase "è un film di Hitchcock", come la soluzione indovinata poco prima da Campoli. E Scotti ha definito la vigilessa "un po' pazzerella" per via della sua passione per gli sport estremi: paracadute, parapendio, Bungee jumping, moto etc.

Monica, durante la manche, ha chiamato la "P" di "parcheggio" e Gerry ha allora coniato questo nuovo termine, chiedendo un applauso per lei. Non si è comunque trattato della prima esperienza del genere per la vigilessa, che ha già partecipato in passato ad altre trasmissioni, tra cui "Avanti un altro" con Bonolis, "Guess my Age" con Enrico Papi e, in qualità di attrice, "Forum" con Barbara Palombelli.