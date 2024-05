Comune di Pescara al Forum PA nel Palazzo dei congressi di Roma

Dalla giornata odierna, e fino a giovedì 23 maggio, il Comune di Pescara interverrà, al Palazzo dei congressi di Roma, al Forum PA. Il primo intervento in programma è quello di oggi pomeriggio: il Direttore Generale dell'Ente, Pierluigi Carugno, parlerà dei nuovi scenari della Cybersecurity, tra evoluzione normativa, piani strategici e trasformazioni tecnologiche. Sempre Carugno domani si occuperà del ciclo della performance e crescita delle competenze delle risorse umane: la valutazione delle performance individuali come leva per lo sviluppo del personale nell'organizzazione.

Domani, 22 maggio, sarà la volta anche di Luca Saraceni, dirigente Pnrr, nell'ambito di due diversi tavoli di lavoro. Interverrà sui temi "Innovare la comunicazione della politica di coesione, valorizzare il ruolo dell'Europa" e "Obiettivo decarbonizzazione: il ruolo delle Pa e dei responsabili energia". In particolare si soffermerà sulla comunicazione legata agli interventi finanziati dal Pnrr e sulla produzione di energia attraverso gli impianti installati sugli edifici pubblici (in maniera specifica sugli impianti sportivi e sulle scuole) e dell'esperienza della Cer con Pescara Energia.

Giovedì 23 il direttore generale del Comune sarà uno dei relatori al tavolo di lavoro ICity club per un focus su "Il laboratorio sull'innovazione urbana di Fpa". Sempre lui prenderà la parola per parlare di "Enti locali e nuove competenze: le opportunità di scambio comune". Anche Paolo Santucci, dirigente Ict del Comune, sarà presente al tavolo di lavoro ICity club per approfondire il tema "Il laboratorio sull'innovazione urbana di Fpa".