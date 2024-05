Montagna: viabilità e rischio idrogeologico, 14 milioni a enti locali

I Comuni montani, parzialmente montani e le Province potranno contare su circa 14 milioni di risorse per finanziare progetti di prevenzione del rischio idrogeologico, di miglioramento della viabilità locale e di miglioramento della viabilità provinciale.

È quanto stabiliscono tre avvisi, finanziati con il Fondo nazionale per la Montagna, pubblicati oggi sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e riservati ai comuni montani o parzialmente montani, alle Unione montane esistenti o in fase di costituzione e alle Province.

Il primo avviso, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro, è destinato a finanziare progetti di prevenzione del rischio idrogeologico, in molti comuni montani un'emergenza quotidiana che mette a rischio l'esistenza dei comuni stessi. Il secondo avviso, con dotazione di 4,831 milioni di euro, è destinato al miglioramento della viabilità locale, con una suddivisione di 1,831 milioni di euro per la rigenerazione urbana, e 3 milioni per la viabilità locale.

Il terzo avviso, dotazione finanziaria di 3,5 milioni, è riservato alle Province che sono chiamate a presentare progetti di miglioramento della viabilità delle strade di competenza. Anche in questo caso, il fondo è stato diviso in due linee di intervento: 2,5 milioni per la viabilità e 1 milione per il dissesto idrogeologico.

I progetti potranno essere presentati dal prossimo 15 luglio fino alla scadenza del 31 luglio 2024. La pubblicazione da oggi degli avvisi permetterà agli enti locali potenzialmente beneficiari (Comuni montani, Unione dei Comuni e Province) di elaborare i progetti di intervento per presentarli, corredati di tutta la documentazione, dal prossimo 15 luglio 2024.