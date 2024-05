La 5H del liceo Da Vinci classe 2000 si ritrova dopo 24 anni

È stata una serata indimenticabile per un gruppo di ex alunni del liceo scientifico Leonardo da Vinci, diplomati nel 1999/2000, che si sono ritrovati dopo ben 24 anni dalla fine della scuola. La magia dell'amicizia ha fatto sì che tutti si ritrovassero alla Taverna del Conte a Montesilvano Colle, come se il tempo non fosse mai passato.

Nella foto da sinistra

Fabio Spinozzi, Simone Supplizi, Daniele Zanni, Gregorio Forti, Serena Bennato, Rossella Odorisio, Daniela Trolio, Ilaria Di Francesco, Lisa Faieta, Francesco Spina, Alessandro Cocca ed Edoardo Bravin.

Emozioni, abbracci, lacrime di gioia e tanti ricordi da condividere. Ognuno aveva una storia da raccontare, una vita da mostrare agli altri.

I volti erano un po' segnati dal tempo, ma i ricordi sempre vividi, come se il tempo si fosse fermato, hanno permesso al gruppo di ricordare i tempi passati.

I ricordi

I ricordi delle giornate passate insieme a scuola, le partite di calcetto, le lezioni di matematica e filosofia, le feste. Ricordi e aneddoti sugli ex professori Di Fermo, Prosperi, Trotta, Bambili, Di Rado. Tutti quei momenti erano ancora lì, pronti ad essere rivissuti insieme.

Ognuno aveva preso strade diverse nella vita, ma questa serata ha dimostrato che l'amicizia vera non conosce distanze o differenze. Erano ancora lì, uniti dal legame speciale che li aveva legati da giovani.

Presto un nuovo incontro con gli assenti

La serata è stata lunga, ma nessuno voleva che finisse. Il tempo passava in fretta, ma l'importante era godersi ogni istante insieme, come se fosse l'ultimo. E alla fine, tutti si sono promessi di non aspettare altri 24 anni per ritrovarsi di nuovo, ma solo pochi mesi.