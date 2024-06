Il progetto visivo “Mediterraneo” protagonista a Cartoons on the Bay

Giornate di sole e di primo mare d'estate, ma anche giornate di animazione, cultura e audiovisivo. È "Cartoons on the bay", l'appuntamento dedicato all'animazione e all'audiovisivo promosso da Rai.com, ad aprire l'estate di Pescara. La kermesse si conclude oggi, 2 giugno, e al suo interno il Villaggio, allestito da Gruppo Eventi, propone mostre, show cooking e incontri con artisti, attori e autori televisivi.

Tra gli ospiti del Villaggio di Cartoons on the bay anche Mario Esposito, presidente del Premio Penisola Sorrentina, che ha presentato il progetto Mediterraneo, creato per i 30 anni della rassegna promossa dall' Amministrazione comunale di Sorrento, diretta da Massimo Coppola. In particolare la tappa abruzzese del Premio ha portato a conoscenza degli addetti ai lavori e degli amanti dell'animazione il lavoro digitale svolto per la valorizzazione del patrimonio culturale campano, attraverso la mostra digitale "Viaggio in Campania" del siciliano Giuseppe Leone.

L'esperienza immersiva e animata è stata curata da Alberto Nigro ed è nata dall'eponimo libro prodotto dal Premio, con il testo critico di Concetto Prestifilippo, e l'introduzione istituzionale di Mario Casillo, consigliere regionale della Campania. La mostra potrà essere visitata gratuitamente fino al 31 dicembre su Cercarte.it alla pagina www.cercarte.it/giuseppe-leone-fotografo. "Anche nell'Abruzzo e nella terra di Gabriele D'Annunzio portiamo il messaggio del Mezzogiorno e del Mediterraneo, che fanno della bellezza e della cultura l'architrave fondamentale della loro presenza e del loro futuro", ha detto il presidente del Premio Penisola Sorrentina Mario Esposito.