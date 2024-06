Case per i padri separati, visita con gli assegnatari

Sono stati individuati, a seguito di avviso pubblico, cinque padri separati assegnatari degli appartamenti realizzati dal Comune di Pescara in via Valle Furci, in un edificio che in passato era occupato abusivamente ed è stato gravemente danneggiato. Oggi, 4 giugno, il sindaco Carlo Masci e il vice sindaco Adelchi Sulpizio (foto), assessore alle Politiche sociali, mostreranno l'immobile agli aventi diritto.

Seguirà una conferenza stampa, alle ore 11:45, proprio in via Valle Furci 5/I, anche per annunciare un nuovo avviso pubblico del Comune per assegnare gli altri quattro appartamenti situati nello stesso immobile. Saranno presenti il dirigente del settore Politiche per il cittadino Marco Molisani, Piera Antonioli, Responsabile del Servizio gestione politiche sociali, e Veronica Zugaro per il settore politiche abitative.