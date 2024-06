In via Tevere è stata realizzata una nuova fogna [FOTO]

Una buona notizia per via Tevere. Si avviano a soluzione i problemi legati alla mancanza della fognatura, nel tratto compreso tra via Stradonetto e via Volta. Su segnalazione del consigliere comunale Armando Foschi è già intervenuta l'Aca, che ha realizzato il tratto mancante, raggiungendo un primo importante risultato.

Ora il Comune di Pescara, su indicazione del vice sindaco Adelchi Sulpizio che ha seguito la vicenda, provvederà alla realizzazione di 4 bocche di lupo per la raccolta delle acque bianche, concludendo così il progetto che riguarda questa strada. “I disagi legati agli allagamenti in caso di pioggia e alla mancata raccolta delle acque nere diventeranno presto un triste ricordo del passato”, afferma Foschi in una nota.