Istruzione: via libera a piattaforma su stato attuazione piano educativo

È attiva sullo sportello telematico regionale la nuova piattaforma regionale di monitoraggio delle strutture educative che erogano servizi nell'ambito del Piano regionale 0-6 anni.

Lo rende noto l'assessore all'Istruzione, Roberto Santangelo, che sottolinea che "la piattaforma è uno strumento tecnico destinato a facilitare l'attività amministrativa di quelle strutture educative che mettono in atto le misure previste nel piano educativo 0-6 anni".

La piattaforma permetterà alla Regione Abruzzo di avere davanti sempre un quadro aggiornato e affidabile degli interventi in essere previsti nel Piano educativo 0-6. Le stesse strutture, pubbliche e private, sono tenute ad alimentare la piattaforma con l'inserimento di dati in ragione dell'attività svolta; quegli stessi dati verranno presi in considerazione per la formazione degli elenchi di erogazione dei contributi.

"Sarà interesse della struttura alimentare la piattaforma – spiega Santangelo – in modo da permettere alla Regione di avere davanti un quadro aggiornato dell'attività svolta in relazione anche ad operazioni di rendicontazione in materia di progetti. La piattaforma è sicuramente parte di quel percorso di avvicinamento con le imprese pubbliche private in un più ampio processo di sburocratizzazione della macchina amministrativa che la Regione sta portando avanti. Non solo, la piattaforma ci permetterà inoltre di avere davanti lo stato di erogazione dei servizi da parte delle strutture accreditate e di capire qual è lo stato dell'arte del Piano educativo".

È il caso di ricordare che per l'anno 2023 la Regione Abruzzo ha messo a disposizione 5,8 milioni di euro, risorse che servono a finanziare tutti gli interventi previsti nel Piano.