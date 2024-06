"Stelle", il memorial per Barbara Paolone in onda su Rete 8

Dopo il successo di pubblico registrato al teatro Circus di Pescara lo scorso 28 aprile, “Stelle”, lo spettacolo in memoria di Barbara Paolone, sarà trasmesso in prima visione tv su Rete8 il prossimo 11 giugno. Un’occasione unica e irripetibile per quanti non sono riusciti a seguire il memorial in presenza e per tutti coloro che vorranno rivivere le straordinarie emozioni dello spettacolo che ripercorre intensamente la vita e il ricordo di Barbara Paolone. “Stelle” andrà in onda su Rete8 dalle 21 alle 24 senza interruzioni pubblicitarie e in streaming su https://www.rete8.it/web-tv/diretta.

Lo spettacolo tv di “Stelle” è stato realizzato grazie alla Cinevideo, montato e ottimizzato da Stefano Monti e Vincenzo Olivieri con l’aggiunta di momenti inediti e immagini di backstage. “Stelle”, diretto da Vincenzo Olivieri e Milo Vallone, è uno spettacolo d’arte varia con la partecipazione di molti artisti, ideato da Vincenzo Olivieri e organizzato da Stefano Francioni Produzioni che, attraverso il canto, il racconto, l’ironia, la musica e la danza, vuole simboleggiare il fantastico viaggio della vita e valorizzarlo nella straordinarietà del suo stesso percorso: unico e irripetibile.

Gli artisti coinvolti (attrici, attori, musicisti, cantanti, performer) attraverso la propria esibizione sono i viaggiatori protagonisti. Così Stelle celebra finemente la metafora dell’arte: brillano gli attori a riproporre sulla scena il fascino del firmamento. L’intero ricavato della serata è stato devoluto in beneficenza alla Struttura Semplice dedicata alla Radioterapia dei tumori solidi pediatrici all’interno della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.