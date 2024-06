“Oggi dobbiamo pregare, tutti, per quel ragazzo accoltellato a Pescara, che sta lottando in prognosi riservata. Forza, figlio mio. Forza. Non mollare di un millimetro e sarà solo un brutto ricordo”.

È quanto scrive sui suoi canali social Gianluca Fusilli, candidato sindaco di Pescara, in riferimento al 18enne di Bussi che l'altra sera è stato accoltellato sul lungomare in uno stabilimento balneare.