Emergenza idrica anche a Pescara. Per fronteggiare la carenza di acqua, l'Aca effettua la chiusura notturna di alcuni serbatoi. In città è prevista una riduzione del 50%, a Colle Santo Spirito, via San Donato, via Fontanelle, via Caduti per Servizio e via Ventre d'Oca. Ecco date e orari della riduzione programmata, che riguarda solo il serbatoio Fontanelle:

https://www.aca.pescara.it/documents/tabella-chiusure-200624_280624.pdf