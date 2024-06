Manthoné, apertura delle iscrizioni per adulti (serale) anno scolastico 2024/2025

All’Istituto Aterno Manthonè sono aperte le iscrizioni per il percorso di istruzione di II livello per adulti. Come da circolare ministeriale n. 19535 del 16 maggio 2024 , infatti, per l’anno scolastico 2024/25 le iscrizioni sono aperte fino al 15 ottobre 2024. Gli adulti che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di II livello possono presentare domanda direttamente alle sedi delle istituzioni scolastiche di II grado presso le quali sono incardinati tali percorsi.

L’Istituto Aterno Manthonè è sede di un percorso di istruzione di II livello per adulti da oltre vent’anni e ha creato un corso fondato sulla flessibilità, sulla personalizzazione dei percorsi e sul sostegno all’apprendimento. È un percorso statale, aperto a tutti dai 16 ai 90 anni, e offre la scelta tra tre indirizzi di studio: Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM); Sistemi Informativi Aziendali (SIA); Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT – geometra).

La durata complessiva massima è di 4 anni scolastici, per coloro che hanno un diploma di terza media, ma è possibile, tramite il riconoscimento formale di crediti formativi (relativi a studi compiuti in altri indirizzi scolastici e/o a esperienze maturate in ambito lavorativo), ottenere l’inserimento - previo accertamento delle competenze - in anni successivi al primo o l’eventualità di non frequentare alcune discipline.

Le lezioni iniziano a settembre in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico tradizionale e si svolgono dal lunedì al venerdì. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito Internet https://www.manthone.edu.it/istruzione - di II livello - per adulti/ e sui nostri canali social (account Facebook e Instagram “Serale Aterno Manthoné”).