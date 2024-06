Cepagatti, la maestra Tiziana Primiterra va in pensione

Festa a sorpresa ieri, nel Parco Santuccione di Cepagatti, per la maestra Tiziana Primiterra, uno dei punti di riferimento per l'intera comunità. Presenti il sindaco Gino Cantò per la consegna della targa, la dirigente scolastica Marina Gigante, la Banda di Cepagatti, gli alunni della scuola dell’infanzia, gli ex alunni di tutte le fasce d’età e ovviamente il personale docente e non docente dell’Istituto Comprensivo di Cepagatti.

Grande la commozione di tutti, soprattutto delle colleghe che da settembre non potranno più contare sulla forza esplosiva della maestra Tiziana, da sempre un’icona per il Paese. Da parte di tutta la comunità di Cepagatti, buon meritato pensionamento, maestra Tiziana!