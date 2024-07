Alla Camera si presentano le iniziative per il Centenario del Circuito di Pescara

Sarà la Camera dei Deputati ad ospitare la presentazione delle iniziative per il Centenario del Circuito di Pescara. Una conferenza stampa è in programma per oggi, 4 luglio, alle ore 13, negli spazi della Camera alla presenza del deputato pescarese Nazario Pagano (foto) e del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri.

Interverranno inoltre il sindaco di Pescara Carlo Masci, il presidente della Old Motors Club d'Abruzzo Fabio Di Pasquale e l'ex assessore comunale allo sport Patrizia Martelli, che ha seguito tutto il calendario delle celebrazioni. Chi volesse seguire la conferenza a distanza potrà farlo in tempo reale attraverso la web tv della Camera: https://webtv.camera.it/conferenze_stampa.