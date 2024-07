Sul lungomare sud si riattiva il doppio senso fino a viale Patini

Il sindaco Carlo Masci e il consigliere comunale Massimo Pastore annunciano che, a seguito di un sopralluogo nel cantiere, venerdì 5 luglio sarà riattivato il doppio senso di marcia su un ulteriore tratto del lungomare sud. Se nelle scorse settimane era tornato percorribile il tratto dal fosso Vallelunga a via Braga, da domani si circolerà a doppio senso anche fino a viale Teofilo Patini.

Masci e Pastore annunciano anche che "i lavori promossi dal Comune in strada Catani per metterla in sicurezza sono momentaneamente fermi. L'impresa impegnata nella realizzazione di un muro di contenimento (lungo circa 80 metri) è stata costretta ad interrompere l'attività, mentre si occupava delle fondazioni del muro, perché nell'area interessata all'intervento è stata trovata una condotta del gas inizialmente non segnalata e non compatibile con questo progetto", dicono. “E' stato necessario, quindi, programmare l'intervento di Pescara Energia per lo spostamento della condotta; solo nel momento in cui sarà concluso questo passaggio, si potrà riprendere a lavorare. Nel frattempo la strada è aperta al traffico”.