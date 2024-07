Ciro Immobile sceglie ancora una volta la spiaggia di Francavilla al Mare [FOTO]

Che Ciro Immobile, ex giocatore del Pescara di Zeman in forza da anni alla Lazio, fosse un habitué di Francavilla al Mare lo sapevano un po' tutti. Eppure ogni volta la sua presenza in spiaggia, ovviamente d'estate, fa scalpore ed è destinata a non passare inosservata. E' stato così anche per la giornata odierna (venerdì 5 luglio), quando il bomber di origini partenopee ne ha approfittato per trascorrere qualche ora di relax sulla sabbia recandosi al Drago Verde Sand & Food.

E' stato lo stesso stabilimento balneare a dare la notizia nel primo pomeriggio, pubblicando questo breve messaggio sulla sua pagina Facebook: “Oggi è passato a trovarci il grande @ciroimmobile17!”. Il post è ovviamente accompagnato da una foto di rito in cui il calciatore, in boxer, camicia e ciabatte, posa accanto a due dipendenti del Drago Verde.

Ciro, nonostante sia ormai un attaccante di prestigio internazionale, è sempre rimasto il ragazzo umile che in riva all'Adriatico si era fatto voler bene non solo per il suo talento ma anche per la sua semplicità. Con Jessica Melena, conosciuta proprio a Pescara, ha messo su da tempo una bella famiglia, che anche questa volta lo ha accompagnato tra un bagno al mare e tanti selfie con i fans.