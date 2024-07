Mucillagine e danni a pesca e turismo, lâ€™Anci chiede un incontro urgente a Marsilio

Il presidente Anci Abruzzo e sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, e il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, anche in veste di delegato Anci al Demanio chiedono al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, una riunione urgente con i sindaci della costa abruzzese, le rappresentanze di categoria dei balneatori e dei pescatori e l'Arta, sulle conseguenze che la mucillaggine sta provocando ai due settori.

"Ritengo sia necessario incontrarci soprattutto per studiare quali interventi di sostegno economico siano possibili per aiutare chi vive di pesca e di turismo - precisa Enrico Di Giuseppantonio, a nome dei sindaci dei comuni del litorale abruzzese - Quella della mucillagine è un fenomeno che sta interessando tutto l'Adriatico, colpendo oltre misura la piccola marineria abruzzese e le attività turistico-balneari. Le difficoltà sono evidenti ed è importante coordinarci tra sindaci e Regione per far fronte a questo momento di difficoltà, che stiamo attraversando".