A Pescara la prima riunione dell'osservatorio regionale sulla legalitÃ 

Non poteva non riunirsi in un giorno speciale l’osservatorio regionale sulla legalità: la data scelta dal presidente Francesco Prospero per la prima convocazione è stata infatti quella del 19 luglio nel ricordo della strage di via D’Amelio, dove persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. La sala Corradino d’Ascanio del consiglio regionale, in piazza Unione a Pescara, ha ospitato la prima assemblea ricca di spunti interessanti.

Alla presenza, tra gli altri, del professor Luciano D'Amico e della consigliera Antonietta La Porta, sono state tracciate le linee guida da seguire per le numerose iniziative in cantiere, tra cui spicca la bozza del disegno di legge sull’utilizzo dei beni sottratti alle mafie, l'ideazione di un concorso sulla legalità dedicato alle scuole e un ciclo di conferenze contro il bullismo e la violenza di genere. Tra i punti all'ordine del giorno c'è stata l'elezione del vicepresidente. A margine del convegno, il presidente Francesco Prospero insieme ai suoi colleghi ha reso omaggio ai due "eroi" con un mazzo di fiori presso il parco Borsellino e con una visita alla biblioteca in viale Bovio a loro intitolata.

Questo il commento del presidente dell'osservatorio, Francesco Prospero: