In centro si celebra il "funerale del commercio cittadino"

Giovedì 8 agosto alle ore 21, nell’area antistante il palazzo di città, i commercianti scenderanno in piazza per manifestare contro i disagi e i danni subiti dal consistente taglio dei parcheggi creatosi, in centro, a causa dell’avvio dei lavori di bonifica nell’area di risulta, nonché contro la carenza idrica imputabile anche ad una mancata programmazione di interventi manutentivi dei sottoservizi idrici cittadini. Si chiederà inoltre che il primo cittadino individui e attui provvedimenti urgenti per arginare l’emergenza sicurezza che attanaglia la città.

I commercianti, e più in generale i cittadini, nell’ambito dell’iniziativa “Io C’Entro” promossa dall’associazione Insieme per Pescara per la sottoscrizione di una petizione indirizzata al sindaco su parcheggi, acqua e sicurezza, si riuniranno per dare risalto all’entità dei disagi e dei danni economici che sono quotidianamente costretti a subire a causa della mancanza di un’adeguata attività di programmazione, pianificazione e informazione a vantaggio dell’intera cittadinanza.

I commercianti hanno quindi deciso di darsi appuntamento davanti alla casa comunale per celebrare “il funerale del commercio cittadino”, e più in generale dell’intera città, “ormai stretta tra immense criticità legate alla mancanza di parcheggi, di acqua e di sicurezza”, come si legge in una nota.