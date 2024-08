Refezione scolastica, il Tar rinvia a ottobre la decisione nel merito

Questa mattina è stata pubblicata dal Tar di Pescara l’ordinanza di rinvio al prossimo 25 ottobre dell’udienza per la trattazione del giudizio nel merito sull'affidamento del servizio di refezione scolastica, per l’avvenuto deposito di motivi aggiunti da parte della ricorrente.

L’assessore Toppetti dichiara, a questo proposito, che "la priorità assoluta per l'amministrazione comunale è quella di fornire il servizio di refezione alle famiglie nel modo migliore possibile e certamente sin dall'avvio del servizio stesso, in concomitanza con la partenza preannunciata (terza settimana di settembre per i nidi e 23 settembre per le scuole materne, primarie e secondarie di primo grado). Auspicavamo il deposito della sentenza di merito da parte del Tar ma questa mattina il Tribunale ha rinviato, con ordinanza, l’udienza di trattazione al 25 ottobre, per i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente. In ogni caso, come ho già annunciato, gli uffici predisporranno la proroga del servizio in capo alla società Serenissima, ed entro la prossima settimana sarà possibile, per le famiglie, procedere alle iscrizioni sulla piattaforma. Partiremo con il servizio di refezione nei tempi stabiliti. Continuiamo a lavorare per il benessere dei cittadini e, in questo caso, delle famiglie e dei minori in favore dei quali il servizio di refezione scolastica costituisce attuazione del diritto alla salute ed allo studio”, dice sempre l'assessore.

Il ricorso è stato presentato da Serenissima Ristorazione per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell'affidamento in concessione al costituendo RTI Elior Ristorazione spa - SH Gestioni srl del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali del Comune di Pescara.