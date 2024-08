Refezione scolastica, via alle iscrizioni

Da oggi, 22 agosto, è possibile iscrivere i bambini che frequentano le scuole di Pescara al servizio di refezione scolastica per l’anno 2024/2025, attualmente gestito dalla concessionaria Serenissima Ristorazione Spa. Lo prevede un avviso pubblico presentato stamani che indica le tariffe del servizio, in base alla fascia di Isee, nelle more della definizione del giudizio pendente dinanzi al Tar.

La procedura per l’iscrizione va effettuata on line, sulla piattaforma dedicata (Ecivis), accedendo con l’identità digitale Spid o Cie, annuncia l’assessore Valeria Toppetti. Non potranno usufruire del servizio gli utenti che non hanno regolarmente provveduto all’iscrizione on line. I minori in situazione di disabilità, si legge nell’avviso, hanno diritto all’esenzione. Tutti i dettagli sono contenuti nell’avviso consultabile sul sito del Comune (https://www.comune.pescara.it/node/10172).

Questo il link per la piattaforma Ecivis: https://pescara.ecivis.it. “Il servizio mensa”, dice l’assessore Toppetti, “è una priorità e costituisce piena attuazione del diritto allo studio. È una crescita ed un momento di condivisione importante e l’amministratore rivolge grande attenzione a questo servizio e alla migliore qualità possibile per il benessere dei minori”.