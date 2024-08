Nuova viabilità in via Ferrari e in via Bassani Pavone

Giovedì 29 agosto, salvo imprevisti, scatteranno le modifiche alla viabilità in via Enzo Ferrari e via Bassani Pavone che diventeranno a senso unico, per un tratto: via Enzo Ferrari tra il primo sottopassaggio a sud della stazione e via del Circuito sarà percorribile solo in direzione sud, mentre via Bassani e Pavone sarà percorribile solo in direzione nord, nel tratto compreso tra il sottopassaggio in corrispondenza di via Rigopiano e il primo sottopassaggio a sud della stazione ferroviaria.

L'annuncio è arrivato stamani dall'assessore alla Mobilità Adelchi Sulpizio e dal dirigente comunale Giuliano Rossi che hanno illustrato quanto previsto dall'ordinanza del 10 agosto (numero 796) sottolineando che questo intervento "di sperimentazione migliorerà, nel tempo, la situazione ad imbuto che si creava all'altezza dell'intersezione tra via Ferrari e via Rigopiano, in termini di viabilità. E sarà aumentato il numero dei posti auto nella zona vicina all'area di risulta", dove sono in corso i lavori di bonifica. Nel dettaglio, come era stato già annunciato nelle scorse settimane dal Comune, i nuovi posti auto saranno disponibili anche in altre strade, oltre che in via Ferrari e in via Bassani e Pavone, già a partire da lunedì prossimo.

Il primo giorno della prossima settimana l'impresa che si occupa della segnaletica relativa ai nuovi posti auto a pagamento lavorerà in corso Vittorio Emanuele (lato monte), nella zona nord, per poi passare in via Michelangelo (vicino al G hotel) entro martedì, e poi mercoledì sarà in piazza Mancini e giovedì inizierà l'intervento in via Ferrari e via Bassani e Pavone. Con questa operazione i nuovi posti a disposizione degli automobilisti saranno 220 tra via Enzo Ferrari e via Bassani Pavone, 200 in piazza Mancini/via Passolanciano, 17 in corso Vittorio Emanuele, 14 in via Michelangelo mentre 58 sono già stati recuperati all'interno dell'area del terminal bus. Altri 200 nuovi posti saranno ripristinati nell'area di risulta nel momento in cui si restringerà il cantiere, dopo la bonifica, recuperando gli spazi attualmente occupati per lo stoccaggio del materiale.

Giovedì scatteranno anche le modifiche della viabilità e il cambio delle tariffe sarà contestuale all'attivazione dei posti auto. Le tariffe saranno quelle dell'area di risulta: 2,50 euro al giorno, con la possibilità di parcheggiare con l'abbonamento dell'area di risulta. In piazza Mancini (dove attualmente c'è una tariffa oraria, un euro ogni ora) l'abbonamento costerà 20 euro al mese.

"Il senso unico che andiamo a sperimentare genererà una semplificazione della viabilità, con il passare dei mesi", ha detto Sulpizio parlando di una "piccola rivoluzione del traffico. Si tratta di scelte tecniche finalizzate a modificare in meglio l'esistente. Contestualmente si determina un aumento dei posti auto a poca distanza dall'area di risulta".

“Con il senso unico”, ha spiegato Rossi, "contiamo di fluidificare il traffico in via Enzo Ferrari creando nuovi parcheggi: sul lato mare saranno a spina di pesce e sull'altro lato saranno in linea. Con il nuovo anello che si andrà a generare si punta a superare i rallentamenti del traffico che si generano ora all'intersezione tra via Ferrari e via Rigopiano, dove c'è la confluenza di più sensi di marcia".