Censimenti Istat, a Pomilio Blumm la creazione delle nuove campagne di comunicazione

Pomilio Blumm ha vinto il bando di gara per le campagne di comunicazione dei censimenti permanenti dell'Istat. L’incarico affidato alla società pescarese prevede l’ideazione, lo sviluppo e la realizzazione delle campagne di comunicazione del censimento della popolazione e delle abitazioni e dei censimenti permanenti economici (Imprese, Istituzioni pubbliche, Istituzioni Non profit, Agricoltura), previsti dall’Istat nel triennio 2024-2027, nonché una campagna generalista dedicata alla valorizzazione dei censimenti nell’ambito delle celebrazioni del centenario dell’Istat che si terrà nel 2026. L’incarico supera i 2 milioni di euro.



L’Istituto nazionale di statistica ha confermato così la sua fiducia alla società presieduta da Franco Pomilio che nel 2018 per girare lo spot a supporto del lancio della nuova rilevazione inserì tra le location anche alcuni luoghi di Pescara.

«Siamo molto soddisfatti per questo nuovo, importante traguardo – spiega Franco Pomilio, presidente di Pomilio Blumm – perché rappresenta un’ulteriore tappa di un percorso che ci vede protagonisti nel racconto attraverso i dati. Nel corso degli anni abbiamo sviluppato un nostro esclusivo metodo che combina dati e narrazione per comunicare in modo efficace informazioni o storie basate sui dati, rendendoli più accessibili e comprensibili. Queste tecniche le abbiamo applicate nella progettazione di infografiche interattive già impiegate dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo per coinvolgere i cittadini su temi complessi». Il tool è stato sviluppato in collaborazione col centro di ricerca targato Pomilio Blumm attivo a Bologna, nel cuore della data valley italiana.



Il successo nella gara di Istat ottenuto nei confronti delle altre otto società partecipanti non è l’unica buona notizia di questo periodo per l’agenzia che si è difatti aggiudicata anche la gara della Commissione Europea in Mali. Nel Paese africano la Pomilio Blumm dovrà curare le strategie per rafforzare la comunicazione della delegazione UE, un’altra sfida importante in vista di una parte finale dell’anno caratterizzata dai tanti appuntamenti del G7 da organizzare, compreso quello di Pescara del 23 e 24 ottobre prossimi presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani.