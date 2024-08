81° anniversario dei bombardamenti, Anpi: “Verso un nuovo conflitto mondiale?”

Per l’81esimo anniversario del bombardamento su Pescara, la sezione cittadina dell’Anpi intitolata a Giuseppe e Renato Gialluca, pescaresi, antifascisti, anarchici e combattenti nella guerra di Spagna, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra di Pescara, intende affrontare la tematica della guerra attraverso uno sguardo binoculare che tenga insieme la seconda guerra mondiale con l’attualità della guerra in Palestina e Ucraina. Come ogni anno, vi saranno momenti di omaggio alle vittime e di memoria, di conoscenza e comprensione dei fatti accaduti, ma anche di riflessione sulle connessioni tra la seconda guerra mondiale, e i suoi perché, e quella attuale, i cui esiti sono ad oggi imprevedibili.

Sabato 31 agosto alle ore 19 vi sarà una breve cerimonia davanti alla lapide sul muro vicino alla stazione, in ricordo del primo bombardamento che colpì la nostra città. Per sabato 14 Settembre, invece, anniversario del secondo bombardamento con il quale fu colpita la stazione, colma di gente affamata che aveva assaltato un convoglio fermo sui binari , abbiamo previsto un dibattito dal titolo “La guerra, ora e allora. Verso un nuovo conflitto mondiale?”, nel quale interverranno Istituzioni, rappresentanti politici e delle organizzazioni non governative, queste ultime forniranno uno sguardo prezioso dai territori di guerra. L’obiettivo è coinvolgere la cittadinanza democratica e antifascista in una riflessione che attraverso storia e memoria sappia intercettare elementi di criticità e fattori di rischio della situazione geopolitica internazionale; considerazioni e valutazioni che, in merito soprattutto al ruolo del nostro paese, avranno come vertice la nostra Costituzione ed i suoi dettami. Il programma completo dell'iniziativa sarà comunicato nei prossimi giorni.