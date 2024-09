Manutenzione stradale per diverse vie cittadine: il cronoprogramma

Via Aterno, via Scarfoglio, Riviera nord e via del Santuario. Sono queste le strade interessate dai lavori promossi dal Comune che prenderanno il via nei prossimi giorni, tra il 2 e il 3 settembre, come annunciano il sindaco Carlo Masci e il consigliere delegato Massimo Pastore (foto). "Prosegue senza soluzione di continuità", afferma il primo cittadino, "l'opera del Comune di riqualificazione delle strade cittadine, un mosaico complesso di interventi per migliorare l'esistente e aumentare la sicurezza. Non ci siamo mai fermati in questo percorso, che è lungo e costoso, e proseguiremo anche nei prossimi anni. I cantieri possono creare disagi, è comprensibile e ce ne scusiamo con chi deve fare ricorso a un supplemento di pazienza, ma vogliamo centrare l'obiettivo di avere strade migliori".

Il dettaglio degli interventi viene spiegato da Pastore. "Il 2 settembre", dice, “gli operai saranno in via Aterno, via Scarfoglio e sulla Riviera nord mentre il giorno successivo in via del Santuario, salvo imprevisti. Per quanto riguarda via Aterno, l'esecuzione dei lavori di riqualificazione e manutenzione stradale comporterà l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul tratto tra via Tronto e via Saline nelle giornate del 2, 3 e 4 settembre. Il lavoro sarà eseguito per fasi, per ridurre al minimo il disagio ai cittadini”.

Passando a viale della riviera, la manutenzione straordinaria riguarderà il tratto compreso tra il civico 209, all'altezza dell'Hotel Maya, e il civico 109, all'altezza dello stabilimento balneare Zara, e comporterà il rifacimento del manto stradale su alcuni tratti. Per non ostacolare la ditta è previsto dal 2 fino all'8 settembre, tra le 18 e le 6 del mattino, il divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata su entrambi i lati, nell'area interessata. Dal 2 al 7 settembre scatterà il divieto di transito sulla corsia lato monte del tratto di viale Edoardo Scarfoglio compreso tra viale Luisa D’Annunzio e via Ignazio Silone, per consentire alla ditta di lavorare.

In via del Santuario, invece, è prevista l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su entrambi i lati, con il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato regolato con semaforo e/o con due movieri, sul tratto compreso tra l’intersezione con via Rigopiano e via Arapietra e sul tratto tra l’intersezione con via Maestri del Lavoro e strada Colle Marino/via Pizzoferrato, oltre che sui tratti di strada Pandolfi compresi tra via di Sotto e strada vicinale Camerlengo, e tra salita Pandolfi e strada vicinale Jacobis della Torre, per il rifacimento manto d’asfalto, che avverrà per fasi. Quest'ultimo intervento avverrà entro il 13 settembre, dopo quello su via Del San tuario. Lunedì, dalle 19, operai anche in via Lazio e via Bologna (da via Lazio a via del Concilio), per il nuovo asfalto.