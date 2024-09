Apre la nuova rampa di Pescara sud della circonvallazione

Ultimi passaggi prima dell'apertura al traffico della nuova bretella della circonvallazione, realizzata dal Comune a Pescara sud. Il passaggio delle auto è previsto per sabato mattina. Per consentire l'apertura di questa rampa, l'ultimo tratto della tangenziale rimarrà chiuso al traffico dalle 6 di domani mattina (5 settembre) fino alle 6 di sabato 7, in entrambe le direzioni di marcia, quindi in ingresso e in uscita.

Lo prevede una ordinanza dell'Anas, richiesta dal Comune, rivolta a tutti gli utenti. Lo stop alla circolazione dell'intera tratta, che va dal km 0+000 al km 1+600 della SS 714 DIR/A e comprende le rampe di immissione su entrambe le carreggiate, si rende necessario per collegare la nuova rampa con la circonvallazione, attraverso un raccordo.

Da sabato mattina, poi, la nuova rampa sarà fruibile e andrà a sostituire il cosiddetto "svincolo a trombetta", da abbattere. Immediatamente dopo l'apertura della nuova rampa potranno essere effettuati i primi interventi propedeutici alla demolizione del viadotto chiamato "svincolo a trombetta", da ultimare entro i primi mesi del 2025.

A chi percorre la circonvallazione e deve raggiungere la zona sud di Pescara, da domani a sabato mattina alle 6, è consigliata l'uscita n. 6 "Via Tirino". Per chi intende imboccare la circonvallazione da sud è consigliato l'ingresso nel territorio di Francavilla al Mare.