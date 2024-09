Liceo Marconi, inaugurata la terza palazzina [FOTO]

“L’inaugurazione odierna della terza palazzina del Liceo ‘Marconi’ di Pescara rappresenta una pagina straordinaria di attività amministrativa: parliamo di un investimento complessivo di 10milioni di euro, fondi regionali, fondi provinciali tramite mutuo BEI e fondi derivanti da un vecchio contenzioso che la Provincia ha dirottato su una scuola che conta 1.725 studenti e che andava riqualificata. In tre anni abbiamo realizzato una demoricostruzione eccezionale, nel cuore della città, senza un disagio, senza un contenzioso, restituendo a Pescara e alla comunità una scuola nuova, moderna, efficiente, solida, capiente, sicura, sostenibile sotto il profilo ambientale e in avanzamento visto che tra un anno inaugureremo anche la nuova palestra, in fase di progettazione per una somma di 4 milioni di euro”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, nel corso della conferenza stampa indetta per l’inaugurazione della terza palazzina del Liceo Marconi, con il classico taglio del nastro, alla presenza della dirigente scolastica Giovanna Ferrante, del Presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis, del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Pierangelo Trippitelli, del consigliere provinciale Davide Berardinucci, l’assessore comunale alla Pubblica istruzione Valeria Toppetti, il Commissario Bocchia e il dirigente della Provincia Marco Scorrano.