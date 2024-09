Studio Corecom su rappresentazione dei minori nell'emittenza locale, soddisfatto La Rana

È stata appena pubblicata - sul sito del Corecom Abruzzo - l’ultima ricerca commissionata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni inerente la rappresentazione dei minori e degli under 25 nel panorama televisivo abruzzese. Lo studio, realizzato dalla Infojuice Analytics, ha osservato prevalentemente le tematiche relative ai minori su un campione di sei emittenti televisive locali - abruzzesi e molisane - che trasmettono nel territorio regionale.

I dati emersi, raccolti mediante l’impiego di tecniche di content analysis, mirano a fornire una panoramica della presenza dei minori all’interno di notiziari locali, programmi di approfondimento e informativi, nonché di programmi pensati appositamente per tale fascia di utenza. Dall’analisi anagrafica e descrittiva delle emittenti si evidenzia un buono stato di salute dell’informazione, dal momento che assicura la pluralità delle voci componenti il panorama delle due regioni sopra citate.

"Attraverso il presente studio - precisa il presidente Giuseppe La Rana - il Corecom Abruzzo ha messo in risalto sia le prassi degne di riconoscimento sia quelle suscettibili di un miglioramento sostanziale, nell’ottica di delineare la strada da intraprendere per consentire una crescita organica dell’ecosistema dei media che si sostanzi nella creazione di un ambiente sicuro, educativo e culturalmente stimolante per i giovani".