Firmato lâ€™atto di compravendita della sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

La Provincia di Pescara e l’Agenzia del Demanio hanno firmato l’atto di compravendita dell’immobile sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, alla presenza dei rappresentanti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. La Caserma Berardinucci, bene di oltre 4.000 metri quadrati costruito nel 1960, passa così in proprietà dalla Provincia allo Stato per continuare ad essere utilizzata dai Vigili del Fuoco.

A seguito dell’acquisto della Caserma di viale Pindaro, finanziato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco stesso, sarà possibile chiudere il contratto di locazione tra lo Stato e la Provincia, realizzando risparmi di spesa a carico dell’Erario e consentendo così un uso più razionale delle risorse sul territorio. Un traguardo che permette ai Vigili del Fuoco, dopo 60 anni, di avere una sede in uso governativo sulla quale poter investire le risorse disponibili per una riqualificazione strutturale, funzionale ed energetica in modo da dare ai Vigili del Fuoco di Pescara una caserma in linea con gli standard attuali, che contribuirà a garantire una sempre migliore efficienza ed efficacia del soccorso alla popolazione.