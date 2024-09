Strade danneggiate dalla pioggia, il Comune destina 300mila euro ai lavori

Dopo le piogge abbondanti della scorsa settimana, che hanno creato danni ad alcune strade della città per la violenza e la quantità delle precipitazioni, il Comune si è subito attivato per fronteggiare le situazioni di maggiori criticità, in modo da ripristinare le condizioni di sicurezza delle strade. Con una delibera di variazione di bilancio a firma dell'assessore Eugenio Seccia, approvata nei giorni scorsi dalla giunta comunale, è arrivato il via libera alla realizzazione di interventi per la manutenzione stradale, per un importo di 300mila euro.

Ne danno notizia il sindaco Carlo Masci e l'assessore alla Protezione civile Massimiliano Pignoli. Quest'ultimo, il 17 e il 18 settembre scorsi, ha seguito tutti gli interventi effettuati dalle squadre di Protezione civile e dalla polizia locale, mentre imperversava il maltempo e dopo l'attivazione del Coc, così come l'assessore Cristian Orta ha effettuato una serie di sopralluoghi per valutare la situazione dei tombini, insieme al personale di Ambiente spa, mentre in città continuava a scendere la pioggia.

"La nostra attenzione è stata massima, per fronteggiare una vera e propria emergenza. Lo è stata nei giorni scorsi, mentre in città diluviava in maniera ininterrotta e ci siamo occupati di evadere tutte le 60 richieste arrivate al Coc", dicono Masci e Pignoli, "e lo è anche ora. Vogliamo attivare tutti gli interventi necessari per sistemare quei punti della città che hanno riportato danni. Siamo operativi, e a chi pensa solo a sollevare polemiche rispondiamo con i fatti". Intanto prosegue regolarmente la pulizia dei tombini che a Pescara segue una programmazione finalizzata a coprire l'intero territorio, tenuto conto che ce ne sono oltre 25mila.