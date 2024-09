Emotional Day - formazione di etologia equestre al Centro Equestre Il Melo di Pianella

Domenica 29 settembre dalle 9.00 alle 12.00 presso il Centro Equestre Il Melo di Pianella (PE) al confine con Cavaticchi/Santa Teresa di Spoltore si terrà una formazione sul tema dell'etologia equestre per approfondire tecniche e strumenti per relazionarsi e comunicare con il cavallo nel rispetto della sua natura e dei suoi comportamenti. Il programma della formazione prevede diverse attività pratiche e teoriche che si svolgeranno in campo, a diretto contatto con i cavalli e i pony della scuderia.

esercizi di biomeccanica e respirazione

metodologie di comunicazione per approcciarsi al cavallo in maniera naturale e libera

relazione uomo - cavallo: similitudini e differenze

La formazione è aperta a tutti. Sono invitati a partecipare bambini, ragazzi e adulti. Cavalieri, amazzoni, genitori e in generale tutti coloro che vogliono imparare ad approcciarsi con i cavalli, animali splendidi e super sensibili.

La decisione di organizzare un'iniziativa sul tema dell'etologia equestre nasce dalla volontà di sensibilizzare i ragazzi e tutti coloro che si approcciano ai cavalli sull'importanza della comunicazione e della relazione con l'animale.- spiega Maria Grazia Bimonte, Istruttrice Federale del Centro Equestre Il Melo - I cavalli sono animali molto sensibili e sono in grado di percepire ogni nostra emozione e sensazione. Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che in natura sono prede e questo influisce molto sul loro comportamento. Prima ancora di salire in sella è importante imparare a conoscere il loro linguaggio, comunicare con loro nel massimo rispetto della loro natura e capire che il legame uomo - cavallo si basa su un'innata fiducia che il loro cuore generoso ci può dare e che noi dobbiamo imparare a curare come un bene prezioso. Con questa formazione vorrei stimolare una riflessione e aprire una progettualitá nel nostro maneggio sul tema importante del rispetto e della socialità, valori universali che sono importanti tanto nella relazione con i cavalli quanto nella relazione tra le persone.

Nella giornata dello stage sarà, inoltre possibile, organizzare il “battesimo della sella” per i bambini che vogliono iniziare a conoscere il mondo equestre e lezioni di equitazione di prova per bambini e ragazzi che vogliono avvicinarsi alle discipline equestri proposte dalla scuderia, che è una Scuola Federale affiliata FISE e CONI specializzata in scuola pony e avviamento alle discipline olimpiche. I posti sono limitati e per partecipare è necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: 333/5202546, Maria Grazia - circoloilmelo@gmail.com. La struttura si trova a Pianella in via San Michele 290, al confine con la zona di Santa Teresa/Cavaticchi di Spoltore.