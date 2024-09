“Cuore, Corna & Confetture” arriva in tv: dal 3 ottobre appuntamento su Rete8

Il progetto “Cuore, Corna & Confetture” della giornalista abruzzese Magda Tirabassi diventa un format televisivo ed entra nel palinsesto di Rete 8. A partire da giovedì 3 ottobre, in Abruzzo e Molise, l’appuntamento è sul canale 10 alle ore 22,30. Sarà possibile seguire la puntata anche in streaming sul sito www.rete8.it. Il progetto, nato qualche anno fa, è stato pensato per raccontare le storie di sentimenti, passioni, emozioni e tradimenti. “Ora lo portiamo in tv”, racconta la giornalista che da cronista vestirà per la prima volta i panni della conduttrice, “perché la televisione è il canale di comunicazione più efficace e più potente da sempre. Le ‘corna’ sono un inciampo, una caduta, nella vita di ognuno di noi. Non tutti però hanno gli strumenti idonei e necessari per rialzarsi, per elaborare il cambiamento in una relazione. E a volte qualcuno non ce la fa”.

“Quando ho comunicato alla dottoressa Paris l’intenzione di portare il progetto in tv la sua risposta è stata immediata: ‘l’informazione è il primo passo verso la consapevolezza’. E da qui ho capito che sarebbe stata propria quella la chiave di lettura dell’intero progetto che nasce dalla narrazione e dalla condivisione”. Cuore, Corna & Confetture rappresenta la resistenza, la rinascita, la determinazione del mondo femminile. Ma non solo femminile. Saranno ospiti in studio, psicologhe/gi, psicoterapeute/i, avvocati e altri professionisti, che dialogheranno con la giornalista originaria di Celano, nella Marsica, su temi complessi e delicati, conditi però con un pizzico di ironia.

“Ai tempi dell’università mi sono innamorata dell’amore irrefrenabile che ci ha lasciato in eredità il nostro Gabriele D’Annunzio, sulle pagine de ‘Il piacere’. La spavalderia di Andrea Sperelli nel nutrire l’amore passionale mi ha ammaliato, aiutandomi a sdoganare tutto quello che fino ad allora per me era assimilabile solo al​ chiacchiericcio delle cittadine di provincia. Le corna sono nella vita di tutti, tutti i giorni, da sempre. Sono nella letteratura e nella musica di tutto il mondo. Per tante donne però, prima che Belen le portasse sui social e prima di Shakira che le infilasse in una canzone, difficilmente riuscivano a parlarne pubblicamente con l’onestà intellettuale che invece l’argomento necessiterebbe”.

“Spesso mi sono domandata anche perché una persona in difficoltà emotiva si ritrova quasi sempre ad implodere per la vergogna che proverebbe se qualcuno venisse a sapere che vuole investire tempo e denaro in un percorso di psicoterapia”, va avanti Tirabassi, “per curare il suo cuore e la sua anima al posto di mettere il gel sulle unghie. Nulla contro chi sceglie di farsi bella, chiaramente. Chi non ama il bello? Ma spesso si rimane intrappolati in retaggi culturali che trovo davvero limitanti e imbarazzanti”.

“Anche il supporto di un legale non è sempre scontato e allora”, conclude la giornalista, “cercheremo di essere un valido strumento per chiunque si ritrovasse in un momento di difficoltà”. Ospiti della prima puntata, che andrà in onda giovedì 3 ottobre: Angela Paris, psicologa e psicoterapeuta analitica archetipica. La dottoressa Paris è presidente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Atanor e responsabile dal 2006 del Centro clinico di Psicologia e Psicoterapia Syncronia Onlus, centro di riferimento e di eccellenza per l'attività psicoterapeutica, con oltre 20 professionisti attivi, con sedi su varie città d’Italia (L’Aquila, Avezzano, Celano, Pescara, Teramo, Roma e altre). Con servizi per adulti, coppie e ragazzi.

Dal 2010 la dottoressa Paris è stata anche docente nei corsi di Psicologia dell'Università degli Studi dell’Aquila e della D’Annunzio di Chieti. Ha inoltre scritto numerosi libri e articoli specialistici sulla Psicoterapia analitica. Insieme alla psicoterapeuta, Federica Federici, avvocato del foro di Avezzano. Esperta di diritto di famiglia e titolare dello studio legale Federici-Presutti. Già in agenda gli appuntamenti con la psicologa ipnotista Virginia Patrizi e l’avvocato Nica Iannotti. Per raccontare o scrivere una storia o per partecipare come ospite, si può inviare una mail a ccc@rete8.it.