Raccolta delle olive degli alberi nelle aree adibite a verde pubblico: al via le assegnazioni

La raccolta delle olive degli alberi che si trovano nelle aree adibite a verde pubblico, tra cui gli 87 parchi e i giardini della città, sarà assegnata gratuitamente dal Comune a terzi. Lo prevede un avviso pubblico in base al quale le domande di partecipazione andranno presentate, usando il modello pubblicato on line, entro il 14 ottobre (ore 12). L'annuncio arriva dall'assessore Cristian Orta che ha portato una delibera all'attenzione della giunta, per la concessione temporanea e gratuita delle piante di olivo di proprietà comunale, finalizzata alla raccolta 2024.

Il requisito per accedere alla concessione è la residenza nel Comune di Pescara. I richiedenti dovranno anche indicare la localizzazione delle piante a cui sono interessati, facendo riferimento all'elenco messo a disposizione dal Comune, oppure segnalando altre aree non presenti nell'elenco. Nel caso in cui al termine dell'assegnazione avanzi un quantitativo di piante non assegnate, le stesse saranno ridistribuite dal Comune tra i richiedenti. Ogni famiglia può presentare una sola domanda.

Gli assegnatari, si legge nell'avviso, dovranno operare nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, senza arrecare danni alle piante e senza ostacolare o intralciare la fruizione dei parchi e dovranno smaltire il materiale di risulta. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per eliminare i rischi di infortuni e le aree di intervento andranno circoscritte per poi essere lasciate pulite e sgombre e le piante andranno potate in maniera idonea. Tutte le indicazioni sono contenute nell'avviso del settore Sostenibilità ambientale e transizione ecologica Servizio verde pubblico e parchi.

L'intenzione del Comune, spiega Orta, è di "tutelare il patrimonio comunale degli alberi di olivo, alcuni dei quali secolari, di particolare valore storico e ambientale" e questa decisione nasce anche dal fatto che "l’accumulo delle drupe di olivo in piante a carica elevata produce imbrattamento di superfici, fondo sdrucciolevole e una proliferazione del carico di insetti nonché odori molesti". Per informazioni è possibile contattare la segreteria dell’assessorato al Verde ai numeri 085.4283636 – 085.4283622. Nel link, tutte le informazioni: https://appalti.comune.pescara.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avvisi/view.action¤tFrame=7&codice=A00040&_csrf=FOGZXH5MK93BIOLIVNAE1BH6U2349UR4.