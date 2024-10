Montesilvano, gara di appalto per il servizio igiene urbana: FP Cgil chiede un incontro

La FP CGIL Pescara monitora con attenzione la situazione relativa al bando di gara per l’appalto del servizio di igiene urbana del Comune di Montesilvano. A seguito di un'assemblea sindacale con i lavoratori, è stato richiesto un incontro urgente con il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore competente Alessandro Pompei al fine di acquisire e condividere informazioni utili atte a rassicurare tutti i lavoratori sulla tutela dei diritti acquisiti, in particolare in riferimento alla clausola sociale prevista dal Codice degli Appalti e CCNL di settore (igiene ambientale).

“Si teme che l'eventuale aggiudicazione dell'appalto ad un'azienda che presenti un'offerta economicamente più vantaggiosa possa comportare un rischio per la continuità occupazionale e per la tutela dei diritti acquisiti dai lavoratori nonché per il servizio di igiene urbana espletato sul territorio di Montesilvano", dichiara Massimo Di Giovanni, Segretario Generale della FP CGIL Pescara. "È fondamentale che il Comune di Montesilvano e la Centrale di Committenza (Agir) garantiscano l'effettiva applicazione della clausola sociale, al fine di conservare l’ attuale CCNL di settore, mansione ed inquadramento corrispondente, di retribuzione, di ore di lavoro svolte”.

La FP CGIL sottolinea l'importanza del servizio di igiene urbana per la comunità e ribadisce che la qualità del servizio è strettamente legata alla professionalità e alla motivazione dei lavoratori. "Chiediamo un impegno concreto da parte delle istituzioni per garantire un servizio di igiene urbana efficiente e di qualità per tutti i cittadini di Montesilvano", conclude Massimo Di Giovanni.