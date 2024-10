Rai: "Nessuna censura a Donatella Di Pietrantonio"

"In relazione a quanto dichiarato dalla scrittrice Donatella Di Pietrantonio, secondo la quale un suo monologo sull'Abruzzo, chiesto dalla trasmissione 'Chesarà', sarebbe stato cancellato, la Direzione Rai Approfondimento precisa che non vi e' stata nessuna censura". A sottolinearlo e' un comunicato dell'azienda di viale Mazzini, rispondendo all'intervista rilasciata da Di Pietrantonio a ‘Il Centro’.

"La redazione e la conduttrice Serena Bortone, che in un primo momento avevano chiesto un contributo alla scrittrice - prosegue la nota - a seguito di un'intervista rilasciata dalla stessa, in periodo di par condicio, con una precisa indicazione di voto, proprio in Abruzzo, decidevano autonomamente di non mandarlo in onda. Questo perche' - come comunicato a Donatella Di Pietrantonio dalla stessa Serena Bortone, allora conduttrice del programma - violava quanto espressamente previsto dalle regole aziendali in materia di par condicio e di questo informava correttamente la Direzione".

Quanto poi al fatto che il monologo non sia piu' andato in onda, “giova ricordare che la scrittrice Donatella Di Pietrantonio e' stata nuovamente tra gli ospiti di 'Chesarà' il 24 marzo, quando aveva letto un monologo sulle Fosse Ardeatine. Il programma, poi, si e' chiuso lo scorso giugno e non e' piu' nel palinsesto Rai”, conclude la nota della tv di stato.