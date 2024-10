Al via i lavori in via De Titta [FOTO]

“Ancora qualche giorno e poi anche via Cesare De Titta, nella zona della Pineta a Pescara, cambierà volto. Sono iniziati i lavori di sistemazione della strada, che elimineranno completamente le buche e gli avvallamenti presenti. Oltre al rifacimento del manto stradale, si stanno sistemando i cordoli delle aiuole, anch’essi mal ridotti, e si stanno mettendo in sicurezza tutti i pini”.

Ad annunciare l’intervento, il capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo D’Incecco, e il vice segretario provinciale della Lega, Armando Foschi, che ieri hanno effettuato un sopralluogo proprio per verificare da vicino lo stato dei lavori. Lavori che sono potuti cominciare grazie ad un finanziamento complessivo di 90 mila euro. Quarantamila sono stati stanziati dalla Regione Abruzzo, grazie ad un emendamento presentato da D'Incecco nella passata legge di bilancio; 50 mila euro dal Comune di Pescara.

“Anche su questa strada, - sottolinea D'Incecco - esattamente come accaduto per altre arterie della città, si volta pagina. Il mio ringraziamento va a Foschi, che è sempre molto attento alle problematiche e alle esigenze di questa zona della città. E’ stato lui, nella passata consiliatura, nella sua veste di consigliere comunale, a volere fortemente questo intervento insieme fra l'altro al completamento dei lavori alla chiesa della Stella Maris, per il quale la Regione ha stanziato 30 mila euro”.

“Sono soddisfatto – aggiunge Foschi – perché via De Titta era veramente ridotta male a causa di dossi e buche creati soprattutto dalle radici dei pini e, quindi, pericolosissima . Quello in corso è comunque solo l’ultimo di un serie di interventi di manutenzione e riqualificazione effettuati nella zona della Pineta. Ricordo che sono stati già oggetto di lavori di sistemazione via Scarfoglio, via Luisa D’Annunzio, viale Figlia di Iorio, viale Modesto della Porta”.