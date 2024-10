"Nadia e Bartolo finalmente liberi da chi li fregava", nuova puntata del caso a Le Iene

A una settimana di distanza, Le Iene continuano a raccontare la storia di Nadia e Bartolo dopo che i due coniugi pescaresi sarebbero stati raggirati ancora dall'uomo che già anni fa li aveva tratti in inganno, riuscendo, tramite la promessa di un "malloppo", a farsi consegnare i soldi della pensione della coppia. Ma questa volta al presunto truffatore è andata male perché è stato arrestato dalla polizia per circonvenzione di incapaci.

Nel servizio di Giulio Golia andato in onda questa sera (13 ottobre) sono stati mostrati nuovi contributi filmati con un'altra intervista al questore Carlo Solimene, ma anche con la visita ai servizi sociali del Comune per cercare di capire come si possano concretamente aiutare Nadia e Bartolo. Intanto la polizia ha assicurato che, anche quando il truffatore sarà uscito dal carcere, continuerà a tenerlo sotto osservazione per evitare che possa tornare a colpire le sue due vittime.

