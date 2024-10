Anci, Paglia fa gli auguri a Biondi: "Nostro ruolo da adesso ancora piÃ¹ importante"

"Facciamo i nostri migliori auguri al sindaco Biondi per la presidenza regionale di Anci. I Comuni come articolazioni dello Stato hanno interessi che prescindono dagli schieramenti e auspichiamo quindi un dialogo costruttivo". Lo dichiara Alessandro Paglia, direttore dell'ALI - associazione di comuni Autonomie Locali Italiane, sezione Abruzzo. Poi Paglia prosegue:

"Considerato che la destra gestisce oggi in Abruzzo l'intera filiera istituzionale, il ruolo di ALI Abruzzo assume una importanza ancora maggiore, come pungolo e struttura in grado di dare voce a chi non è allineato con le direttive che arrivano dal governo nazionale e da quello regionale. Con la recente elezione alla Presidenza nazionale del Sindaco di Roma Gualtieri, l'associazione assume ancora più centralità e, grazie all'opera di rilancio degli ultimi anni, può giocare appieno il suo ruolo di contrappeso democratico a livello regionale.

Per questo, conclude Paglia, "stiamo lavorando a una campagna di adesioni ed esorto tutti i Comuni progressisti ad aderire, qui sono a casa e possono esprimere liberamente le loro istanze. Ci avviciniamo al congresso regionale: sarà il momento per avviare questa nuova fase e autonomia differenziata, tagli ai Comuni, ritardi nei rimborsi delle somme anticipate per progetti Masterplan e Pnrr, sono battaglie nell'interesse delle comunità abruzzesi, che prescindono dal colore politico. Noi ci siamo e le porteremo avanti, mi auguro che anche Anci insieme a noi faccia sentire la sua voce".