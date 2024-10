Rinviate le elezioni all'università: colpa dell'alluvione in Emilia Romagna

“A causa di gravi danni causati dal maltempo in Emilia Romagna, che hanno colpito anche la zona di Casalecchio di Reno (sede del Cineca), fornitore di numerosi servizi tra cui il servizio di gestione dell'evento elettorale in programma per il 22 e 23 ottobre 2024, si comunica che le elezioni in modalità telematica da remoto, previste su piattaforma U-Vote (Cineca), sono rinviate a data da destinarsi per le ragioni sopra descritte”.

Così, in un avviso rivolto alla popolazione studentesca, l'università D'Annunzio. “Pertanto - si legge ancora nella comunicazione dell'ateneo - le nuove date per le votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze Studentesche negli Organi Universitari ed extra Universitari saranno comunicate a tutta la popolazione studentesca al ripristino dei servizi di gestione da parte del fornitore Cineca”.