Torna il progetto 'Pedibus' per gli alunni delle scuole Carducci, Montale e Renzetti

Anche quest'anno, per il terzo consecutivo, sarà attivo il progetto 'Pedibus' rivolto agli alunni delle scuole primarie Carducci, Montale e Renzetti. L'iniziativa, nata da una collaborazione con il Comune di Pescara, settore Mobilità, consiste nel percorrere a piedi l’ultimo tratto di 700-800 metri verso scuola e ritorno, incontrando gli alunni iscritti in luoghi precisi, indicati da fermate. Le famiglie che abitano in prossimità delle fermate possono accompagnare i propri figli a piedi o in bicicletta fino al punto di ritrovo; chi abita più lontano può raggiungere la fermata di riferimento con l’automobile e affidare il proprio figlio agli accompagnatori.

Questi ultimi possono essere genitori, nonni, insegnanti, aderenti ad associazioni di categoria (F.I.A.B., Comune di Pescara). Le ricadute positive sugli alunni sono molteplici: sul piano della socialità, dell’autonomia, della capacità di orientamento, del contrasto alla sedentarietà e come apprendimento dell’educazione attraverso azioni concrete (attivismo). L’iscrizione al progetto è completamente gratuita: tutte le attrezzature sono fornite dal Comune di Pescara e sono gilet ad alta visibilità, cappellini colorati (ogni colore distingue un Plesso), palette per gli attraversamenti e una corda che consente al gruppo di muoversi in modo compatto e sicuro. Le fermate, indicate da segnaletica verticale e orizzontale, sono state posizionate in punti strategici, frutto di una elaborazione dati in seguito alle indicazioni delle famiglie espresse in vari sondaggi effettuati.

Le fermate attive per l’anno scolastico 2024/2025 sono le seguenti:

• PONTE DI LEGNO - Via Francia (zona Motorizzazione) > Plesso Renzetti

• MONTE FAITO - Via Monte Faito > Plesso Renzetti e Plesso Carducci

• ARAPIETRA - via Arapietra n. 61/5, area verde con ulivi > Plesso Montale

Le schede di iscrizione al progetto sono scaricabili sul sito della scuola nella sezione documenti/modulistica per le famiglie. L’iscrizione non ha un termine di scadenza, tuttavia, per una migliore organizzazione, le famiglie interessate sono invitate a riconsegnare la scheda alle maestre di classe che le consegneranno alle referenti di Plesso entro lunedì 28 ottobre. Al momento dell’iscrizione le famiglie dovranno indicare la fermata prescelta, tra quelle disponibili, alla quale accompagnare e da cui prelevare l’alunno.

È possibile iscrivere anche fratelli/sorelle più piccoli, frequentanti lo stesso plesso o altro ove attivo il Pedibus. Tutti i familiari disponibili ad accompagnare i gruppi possono compilare la sezione sul retro del foglio. L’inizio dell’attività è previsto per lunedì 4 novembre. Gli appuntamenti settimanali saranno tre su cinque giorni di scuola, ovvero il lunedì, mercoledì e venerdì. Nei giorni in cui sono previsti gli scioperi sindacali si assicura il ritorno alla fermata alla fine delle lezioni. L’orario di partenza dalle fermate sarà circa 15-20 minuti prima della campanella di ingresso dei rispettivi plessi.