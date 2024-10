Federculture: l’assessore Santangelo nel consiglio direttivo

È stata approvata l’adesione dell’assessore ai Beni e Attività Culturali della Regione Abruzzo Roberto Santangelo al consiglio direttivo di Federculture, l’associazione che rappresenta e mette in rete le più importanti aziende culturali italiane, insieme a regioni, province, comuni, e tutti i soggetti pubblici e privati impegnati nella programmazione e nella gestione dei servizi pubblici nei settori della cultura.

“È per me un onore entrare a far parte del consiglio direttivo di Federculture ed è una grande opportunità per l’Abruzzo per quanto riguarda la tutela del patrimonio e la valorizzazione delle professioni legate alle attività culturali – dichiara Santangelo – La nostra Regione è già da tempo associata alla federazione italiana delle imprese e degli enti di gestione di cultura, collaborando attivamente all’avvio di progettualità condivise che contribuiscono allo sviluppo locale. La cultura è la forza del nostro territorio e del nostro Paese, la sinergia tra le istituzioni e gli enti, regionali e nazionali, è fondamentale per fare delle attività culturali il volano per la crescita economica”.