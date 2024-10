Manoppello, aggiudicata la gara per la riqualificazione del campo sportivo Restinetti

Presto l'avvio dei lavori che permetteranno un'imponente opera di riqualificazione del campo sportivo Rodolfo Restinetti. Con l'aggiudicazione della gara d'appalto, la struttura del centro storico, immersa nel verde, sarà presto interessata da interventi di rigenerazione dell'importo complessivo di 870mila euro, di cui 500mila euro ottenuti dal Comune che ha partecipato e vinto il bando del Fondo Nazionale "Sport e Periferie". La restante somma, di 370mila euro, sarà a carico della casse comunali.

Il progetto, redatto da Antonio Zazzara, che restituirà un nuovo look all'impianto sportivo intitolato a Rodolfo Restinetti, pioniere del calcio manoppellese, prevede la costruzione di un campo polivalente multidisciplinare, moderno e attento all'ambiente. Calcio a 11 e a 8, touch rugby, tiro con l'arco, freccette, ed altre eventuali discipline compatibili, saranno solo alcun degli sport che potranno essere svolti nell'area al termine dei lavori. L'intervento prevede nel dettaglio: la sistemazione complessiva dell'impianto e del corpo servizi con l'installazione di un sistema di pannelli solari per la produzione di energia; il rifacimento del manto, con predisposizione dell'area per accogliere le diverse discipline sportive; la sistemazione della strada di accesso e del parcheggio antistante.

"Potendo contare su un cospicuo finanziamento ottenuto dal Comune, vincitore di bando, presto lo storico campo Rodolfo Restinetti – hanno detto il sindaco Giorgio De Luca e l'assessore allo Sport Roberto Cavallo – tornerà a nuova vita, diventando una struttura sportiva multidisciplinare in grado di accogliere non solo le vivaci associazioni che operano a Manoppello, ma tutti i cittadini, a partire da bambini e ragazzi, accentuando così la sua vocazione di luogo aggregazione sociale. Inoltre, è in previsione la realizzazione di un collegamento pedonale con il centro storico – hanno aggiunto De Luca e Cavallo - grazie al quale il Campo Restinetti sarà riconnesso al tessuto urbano e facilmente raggiungibile da via Orientale su cui si sta intervenendo con importanti progetti di riqualificazione e messa in sicurezza".