“Carta Dedicata a Te 2024”, il Comune di Montesilvano fornisce l'elenco dei destinatari irreperibili

Il Comune di Montesilvano rende noto alla cittadinanza che, nonostante diversi tentativi di consegna, alla data odierna risultano non recapitate le lettere destinate a 53 beneficiari della “Carta Dedicata a Te 2024”, per irreperibilità degli stessi nei relativi indirizzi di residenza anagrafica. Pertanto, tramite il link che trovate in fondo a questo articolo, è possibile consultare l'elenco dei destinatari irreperibili in cui, in ossequio alla normativa sulla privacy, è indicato come codice identificativo il Protocollo INPS dell’ISEE 2024 (codice alfanumerico presente in alto a destra nell'Attestazione DSU/ISEE).

I cittadini che dovessero ritrovare nell'elenco il proprio codice identificativo potranno ritirare copia della lettera, muniti di documento di identità, presso il Punto Inclusione - Servizio di Segretariato sociale, a Montesilvano in via San Domenico n. 28, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 15 alle 18, recapito telefonico 085/9048760. Si ricorda infine che, per attivare la “Carta Dedicata a Te 2024”, è indispensabile effettuare almeno un acquisto entro e non oltre il 16 dicembre 2024; le somme accreditate potranno essere utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025, pena decadenza dal beneficio. Ecco il link:

https://www.aziendaspeciale.it/download/allegati/223/24301819461O__OMontesilvano-Lista_beneficiari_irreperibili_conprotocolloisee.pdf