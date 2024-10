Bus navetta gratuito per il cimitero di Colle Madonna

“Come già avvenuto negli ultimi due anni, il Comune di Pescara organizza anche per il 2024 un servizio di bus navetta gratuito per raggiungere il cimitero di Colle Madonna nelle giornate di commemorazione dei defunti. Una iniziativa che permette di ridurre l'uso dei mezzi privati, in favore dell'utilizzo dei mezzi pubblici, ed evita il congestionamento del traffico veicolare, oltre a favorire gli spostamenti degli anziani che desiderano recarsi al cimitero e non hanno la possibilità di raggiungerlo in altro modo. Grazie al bus messo a disposizione da Tua, poi, è possibile superare la carenza dei posti auto nelle vicinanze del cimitero”. Lo hanno detto stamani, in conferenza stampa il vice sindaco Maria Rita Carota, con delega ai Cimiteri, e l’assessore Adelchi Sulpizio, con delega alla Viabilità, alla presenza del sindaco Carlo Masci e di Andrea Zavanelli, per Tua (direzione di esercizio). Nel corso della conferenza sono state illustrate le modifiche alla viabilità per il ponte di Ognissanti e i lavori in corso nei cimiteri.

IL BUS NAVETTA

Il servizio sarà assicurato da dopodomani, giovedì 31 ottobre, fino a domenica, 3 novembre, garantendo 33 corse giornaliere, ogni 15 minuti, dalle ore 9 alle 17, partendo dal capolinea all’interno del parcheggio della Delegazione Comunale di Pescara Colli, tra il supermercato Conad e Acqua e Sapone, per poi seguire questo percorso: rotonda Via Di Sotto - Via Di Sotto - Salita Tiberi - Strada Colle Di Mezzo - Strada Pandolfi - Via Di Sotto - Rotonda Via Di Sotto.

“E’ il terzo anno che attiviamo questo servizio, che ci consente di risolvere l’annoso problema della scarsità dei parcheggi, specie nella zona nord”, ha detto Carota, mettendo in evidenza che il servizio è possibile grazie alla Tua, per la disponibilità del bus, ma le spese sono a carico del Comune. “Vorremmo istituire lo stesso servizio anche a San Silvestro ma lì ci sono delle questioni legate alla viabilità che al momento non possono essere superate”.

“Il bus ci consente di evitare che ci siamo problemi di viabilità”, ha aggiunto Sulpizio, “e rientra nel concetto di mobilità sostenibile”, ha commentato Sulpizio. “Facciamo in modo che la zona del cimitero non venga presa d’assalto dalle auto e ci auguriamo che i pescaresi ne approfittino”.

LAVORI NEI CIMITERI

“C’è una particolare attenzione da parte dell’amministrazione per la cura e il decoro dei cimiteri cittadini”, ha detto Carota. “Abbiamo già iniziato dei lavori, in applicazione di un accordo quadro che prevede l’impiego di 150 mila euro, per vari interventi in entrambi i cimiteri, alcuni dei quali già finiti, come il loculario vicino alla camera mortuaria di Colle Madonna e la rampa di accesso alla camera mortuaria del cimitero di San Silvestro, richiesta da tanti anni. Saranno posizionate delle ringhiere nei punti più critici, per favorire la sicurezza, a San Silvestro, e saranno sistemate le pavimentazioni sconnesse a Colle Madonna. Sono previste anche la ristrutturazione totale del Campo A (parte sinistra) e la messa in sicurezza dei cornicioni con la rimozione dei pavimenti a piano terra del Campo E, a Colle Madonna. “L’attenzione ai cimiteri indica il livello di civiltà di una città”, ha detto Masci sottolineando il lavoro che si sta portando avanti e l’utilità del bus navetta nei giorni di Ognissanti, “un momento dell’anno in cui tradizionalmente si salutano i nostri cari che non ci sono più”.

VIABILITÀ

A Colle Madonna è prevista l’istituzione del senso unico in via Colle di Mezzo, tratto tra Strada Ciattoni e via Pandolfi, con direzione di marcia est/ovest (a salire). Qualora dovessero verificarsi problemi di viabilità a causa dell'eccessivo traffico, il Comando di Polizia Municipale, può, a propria discrezione, disciplinare via Colle di Mezzo, nel tratto compreso tra via del Santuario e via Ciattoni, a senso unico di marcia, con direzione est/ovest (a salire). A San Silvestro è prevista l'istituzione di divieto di fermata sui due lati di via Luciani, per tutta la lunghezza al fine di consentire la circolazione dei veicoli nei due sensi di marcia. Prevista anche l’istituzione del senso unico su via Vallelunga, direzione di marcia mare-monti, nel tratto compreso tra l'ingresso del nuovo cimitero e via Colle Renazzo.